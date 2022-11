Türkiyə 3 şəhid verdi

Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin hərbçiləri İraqın şimalında davam edən "Pənçə-Qılınc" antiterror əməliyyatı zonasında terrorçuların hücumuna məruz qalıb, 3 hərbçi şəhid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, terorrçular Türkiyə hərbçilərinə silahlı hücum edib. Nəticədə 4 hərbçi yaralanıb, 2-si vəfat edib, digər ikisi isə xəstəxanaya çatdırılıb.

Səhiyyə naziri Fahreddin Koca bildirib ki, yaralı vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılan bir hərbçi də şəhid olub.

Digər hərbçinin müalicəsi isə davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.