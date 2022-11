Azərbaycanın veteran futbolçusu, Respublika dərəcəli hakim Elçin Sultanov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tovuz futbolunun yetirməsi olan keçmiş yarımmüdafiəçi SSRİ Zaqatalanın "Daşqın" və Ağdamın "Məhsul" klublarının formasını geyinib.

1974-cü ildən peşəkar hakimliklə məşğul olan Sultanov sonradan fəaliyyətini hakim-inspektor kimi davam etdirib.

