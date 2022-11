Dünyanın ən zəngin adlarından biri olan Bill Qeytsin qızı Cennifer Qeyts hamilə olduğunu açıqlayıb.



Metbuat.az xarici mediyaya istinadən xəbər verir ki, 26 yaşlı Qeyts, bu açıqlamanı qarnını göstərən fotoşəkillə bildirib. Xanım Qeytsin sosial şəbəkə hesabında paylaşdığı bu fotoya anası Melinda Qeyts də şərh yazıb.

Qeyd edək ki, Cenifer Qeyts və həyat yoldaşı Nayel Nassar ötən ilin oktyabrında Nyu-Yorkda evləniblər.

