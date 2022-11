Nazilə Səfərli yenə paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, "Instagram" hesabında efirlərdən gileylənib:

"Son zamanlar ən reytinqli verilişlərə də getmirəm. Olduğum kimi yox, olduğunuz kimi təqdim edirsiniz. Efir saxtakarlıq və sünilik sevir".

