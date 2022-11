Prezidentin oğlu Heydər Əliyev evləndi - FOTOLAR

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin oğlu Heydər Əliyev ailə həyatı qurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva rəsmi instaqram səhifəsində paylaşım edib.

Paylaşımda deyilir:

"Dünən ailə üzvləri və doğmalarımızla oğlumuz Heydərin toyunu qeyd etdik. Xoşbəxtəm ki, artıq bizim üç qızımız var! Bütün valideynlər kimi biz də oğlumuza ailə səadəti arzulayırıq! Uca Allah gənc ailəyə yar olsun, bir-birinə olan Sevgi və Hörməti bir ömür boyu qorumağa kömək etsin! Xoşbəxt olun!"

