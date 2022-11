Belarusun xarici işlər naziri Vladimir Makey vəfat edib.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, V.Makey 1958-ci ildə anadan olub. O, 2012-ci ildən Bearusun XİN başçısı vəzifəsində çalışırdı.

