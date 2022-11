Atası ilə eyni gündə dəfn olunan şəhidin övladı dünyaya gəldi - FOTO

Sentyabrın 12-dən 13-ə keçən gecə düşmən təxribatı nəticəsində snayperlə vurularaq şəhid olan Vadim Qocayevin dünən övladı dünyaya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikası Neonatologiya şöbəsinin müdiri Aygün Rüstəmxanlı paylaşım edib.

Dünyaya göz açan şəhid balasına Zeyd adı verilib.

Xatırladaq ki, düşmən təxribatı nəticəsində şəhid olan xüsusi təyinatlı hərbi qulluqçumuz Vadim Qocayevin atası Alik Qocayev ürəktutmadan dünyasını dəyişib. Şəhid oğlunun nəşini gətirmək üçün Gəncəyə yollanan ata oğlunun cənazəsini təhvil almazdan öncə infarkt keçirib. Şəhidlə atasının cənazəsi Qobustan rayonunda, Sündü kəndindəki şəhid məzarlığında birgə dəfn olunub.

