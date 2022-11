"Buna görə toy qiymətim qalxdı" - Şəbnəm Tovuzlu

"Mahnı var ki, 2 minə, 3 minə, 6 minə də almışıq. Tək mahnını bu qiymətə alırıq".

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu müğənni Şəbnəm Tovuzlu qonaq olduğu verilişdə açıqlayıb.

O, 9000-ə aldığı mahnıdan da danışıb:

""Ömrüm" mahnısını aranjemanla bir yerdə 9 minə müğənni Şöhrətdən aldım. Şöhrət sənət yoldaşım olsa da, mənə endirim etmədi. Produserim endirim etməsini desə də, 9 mində qaldı. Bu bahalı mahnının 10 aya 19 milyon baxışı var. Dinləyicilər tərəfindən sevildi. Xərclədiyim pulu çoxdan çıxarmışam. Bu mahnıya görə toy qiymətim də artdı".

