DÇ-2022-nin oyunları Azərbaycanda daha bir kanalda canlı yayımlanacaq.

Metbuat.az fanat.az-a istinadən xəbər verir ki, yayım hüququ İTV kanalına məxsus olan mundialın oyunlarını "CBC Sport"dan da izləmək mümkün olacaq.

Sözügedən kanaldan verilən açıqlamada 3-cü turdan etibarən DÇ-2022-nin 8 qarşılaşması "CBC Sport"da göstəriləcək.

