Türkiyə 1-ci liqasında keçirilən "Göztepe" - "Altay" qarşılaşması zamanı qonaqların qapıçısı Ozan Evrim Özençə hücum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, meydana girən azərkeş 29 yaşlı qolkiperi çubuqla vurub. Qapıçı xəstəxanaya aparılıb. Həmçinin, "Altay" klubunun fanatlarının pirotexniki vasitələrdən istfadə etməsi nəticəsində iki nəfər xəsarət alıb.

Oyun yarımçıq dayandırılıb.



