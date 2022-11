Premyer Liqa: Bu gün iki oyun keçiriləcək

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XV turun oyunları davam edir.

Metbuat.az əbər verir ki, bu gün iki qarşılaşma keçiriləcək.

“Şamaxı” “Kəpəz”i qəbul edəcək. Şamaxı şəhər stadionunda saat 14:00-da başlayacaq qarşılaşmanı hakimlər Əliyar Ağayev, Zeynal Zeynalov, Akif Əmirəli, Tural Qurbanov idarə edəcəklər.

Günün növbəti oyununda “Qarabağ” “Zirə” ilə görüşəcək. “Azersun Arena”da saat 19:00-da start götürəcək oyunun hakimləri Rauf Allahverdiyev, Rəhman İmami, Cəmil Quliyev, Əkbər Əhmədov olacaqlar.

Noyabrın 29-da “Turan Tovuz” – “Sabah”, “Sumqayıt” – “Qəbələ” matçları keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.