Kamerunda dəfn mərasimində torpaq sürüşməsi baş verib. Nəticədə 11 nəfər həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, dəfn ayinlərini yerinə yetirilən zaman təbiət hadisəsi baş verib. Nəticədə 11 nəfər ağır yaralanaraq vəfat edib.

Ölənlərin sayının artması istisna edilmir.

