Britaniyanın səfirindən paylaşım: "Hamınızın qadasın alım" - FOTO

Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Fergus Auld Gəncəyə səfər edərək təəssüratlarını paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, tviter hesabında Gəncə ləhcəsində bu sözləri yazıb: "Ay lələ! İlk dəfə Gəncəyə gələndə Azərbaycan yeni gələn tələbə idim. İndi mən Britaniya səfiri və Azərbaycanın dostu kimi qayıdıram".

Səfir həmçinin müəllimləri ilə görüşüb:

"Hamınızın qadasın alım. Baxın kiminlə görüşdüm! Azərbaycanlı ailəm və müəllimlərim. Onların sayəsində mən Azərbaycan dilini öyrəndim və sevdim".

