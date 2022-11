Azərbaycanda gənc qızlar İrandakı etirazçılara dəstək nümayiş etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, güney azərbaycanlı qızların təşəbbüskarı olduğu fləşmobda estafet quzeyli gənc qadınlara ötürülüb. Belə ki, Bakıda qızlar şəhərin müxtəlif yerlərində kamera qarşısına keçərək saçlarını yığırlar.

Qeyd edək ki, İranda 22 yaşlı Məhsa Əminin hicabı düzgün taxmadığına görə, "əxlaq polisi" tərəfindən öldürülməsindən sonra İranda kütləvi aksiyalar başlayıb.

