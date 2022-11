DÇ-2022-də qrup mərhələsinin 2-ci turunda İspaniya-Almaniya qarşılaşmasını idarə edən hakim Danni Makkeli azərbaycanlı azərkeşlərə də yaxşı tanışdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, holland hakim 2013-cü ildə UEFA Avropa Liqasının II təsnifat mərhələsində keçirilən “Xəzər Lənkəran” - “Makkabi” (Hayfa) klublarının oyununu idarə edib. Qarşılaşma təmsilçimizin 0-8 hesablı məğlubiyyəti ilə başa çatmışdı. Qeyd edək ki, İspaniya - Almaniya qarşılaşması 1-1 hesabı ilə yekunlaşıb.

