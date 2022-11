Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Konyada bəzi layihələrin açılış mərasimində iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbirdə uşaqlar da səhnəyə dəvət edilib. Bu zaman uşaqlardan biri Ərdoğana "Evimizə gedib kartof yeyək?” deyə sual edib. Ərdoğan isə uşağa nəvaziş edərək, “İşimiz çoxdur” deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.