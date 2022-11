Ermənistan odla oynayır: “Azərbaycanın antiterror əməliyyatları keçirməyi zəruridir”

Son 3 aydır erməni silahlı dəstələrinin Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Qarabağdakı ərazilərdən, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədi bölgəsindən Azərbaycan Ordusunun mövqelərini atəşə tutmaqda davam edirlər.

Hərbi ekspert Ramil Məmmədli hesab edir ki, Azərbaycan Ordusunun mövqelərinin davamlı atəşə tutulması ermənilərin hərbi baxımdan fəallaşması kimi təhlil olunmalıdır.

Ramil Məmmədli



“Bütün bunlar ermənilərin hərbi-texniki və canlı qüvvə baxımından yenidən komplektləşməsinə işarədir. Hesab edirəm ki, erməni hərbi birləşmələri müharibəyə, yaxudda hansısa istiqamətdə lokal hərbi əməliyyat həyata keçirməyə hazırlıq mərhələsindədirlər.Xatırladım ki, sülhməramlıların nəzarətində olan ərazidə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinə tabe olan 1-ci Əlahiddə Ordu birləşməsinin hərbi bölmələri, həmçinin separatçılara tabe olan qanunsuz silahlı dəstələr mövcuddur”.

Vəziyyəti dəyərləndirən politoloq Tural İsmayılov Metbuat.az-a bildirdi ki, İranın və Fransanın da dəstəyi ilə Ermənistan regionda yeni müharibə ab-havasının olmasında maraqlıdır.

Tural İsmayılov



“Ermənistan son günlərdə dayanmadan ordumuza silah tuşlaması ilə sülh və sabitliyi sabotaj etdiyini növbəti dəfə bütün dünyaya göstərmiş oldu. Və diqqət edirsinizsə, təkcə Ermənistan ərazisindən deyil, eyni zamanda Qarabağda müvəqqəti yerləşmiş rus sülhməramlılarının nəzarəti altında olan bölgələrdəki qanunsuz erməni hərbi birləşmələri tərəfindən ordumuza silah tuşlanır. Orada yerləşmiş rus sülhməramlıları və onların komandanı Volkov hələ də qanunsuz terrorçu birləşmələrə, silah, sursat daşınması prosesinin qarşısını ala bilmir. Hesab edirəm ki, elə oradakı terrorçularla silahların daşınmağı Azərbaycanın antiterror əməliyyatlarını keçirməyini zəruri edir”.

Tural İsmayılov onu da qeyd etdi ki, bu antiterror əməliyyatları ilə bağlı Azərbaycana heç bir xarici güc təsir göstərə bilməz.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

