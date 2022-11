Gələn il təhsil müəssisələrində “Heydər Əliyev dərsləri” keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanda 2023-cü ilin “Heydər Əliyev İli” elan edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planında məsələ əks olunub.

İcraçı orqanlar Prezident Administrasiyası, Elm və Təhsil Nazirliyi, tabeliyində təhsil müəssisəsi olan aidiyyəti dövlət orqanlarıdır.

