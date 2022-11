Gələn il Azərbaycanda “Heydər Əliyev İli” çərçivəsində idman yarışları və beynəlxalq turnirlər təşkil ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi “Heydər Əliyev İli” bağlı Tədbirlər Planında əksini tapıb.

Tədbirlər Planına əsasən, icraçı orqanlar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası, Gənclər və İdman Nazirliyidir.

