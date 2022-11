Ərdoğan Sisi ilə görüşdən danışdı - Məmnun qaldım

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qətərdə Misir Prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisi ilə görüş dən danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğan bildirib ki, görüş 45 dəqiqə davam edib. Liderlər Aralıq dənizində Türkiyə-Misir arasında problemlərin olmamasının tərəfdarı olduqlarını ifadə ediblər. Ərdoğanın sözlərinə görə, görüşdən sonra Misir tərəfindən müsbət mesajlar gəlib.

“Aldığım xəbərlərə görə, bu görüşdən çox məmnun olub. Biz də məmnun olduğumuzu qarşı tərəfə çatdırdıq. Artıq dialoqlar başladı. Yenidən görüşəcəyik” - Ərdoğan deyib.

