Türkiyə Misir və Suriya ilə münasibətləri normallaşdırır - Çavuşoğlu

Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Türkiyə ilə Misir və Suriya arasında münasibətlərin normallaşması barədə açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çavuşoğlu Türkiyənin Misirə səfir təyin edə biləcəyini istisna etməyib. Onun sözlərinə görə, nazirlər arasında da toplantıların keçiriləcəyi gözlənilir. Suriya ilə də münasibətlərin bərpa olunacağını deyən Çavuşoğlunun sözlərinə görə, Türkiyənin məqsədi Suriyada siyasi həllə nail olmaqdır.

Qeyd edək ki, Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qətərdə Misir Prezident Əbdülfəttah əs-Sisi ilə görüşüb. Ərdoğan suriyalı həmkarı Bəşər Əsədlə də görüşə biləcəyini istisna etməyib.

