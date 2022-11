Azərbaycan Ermənistanın sülh müqaviləsi üzrə təkliflərinə cavab verib.

Metbuat.az "Sputnik Armenia"ya istinadən xəbər verir i, Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan deyib ki, rəsmi İrəvan Azərbaycanla tezliklə konsensusa nail olmağa ümid edir.

O bildirib ki, beynəlxalq tərəfdaşların vasitəçilik səyləri də bu prosesdə mühüm rol oynaya bilər.

Həmçinin Mirzoyan İrəvanın məqbul vaxt çərçivəsində iki ölkə liderlərinin görüşünü təşkil etməyə hazır olduğunu bildirib.

