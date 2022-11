Gəncədə tanınmış sahibkar Arif Həsənov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, uzun sürən xəstəlikdən dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Arif Həsənov Gəncədə iri un və çörək istehsalı müəssisəsinə rəhbərlik edib. O, "Neon" firmasının təsisçisi və direktoru olub.

