DÇ-2022-nin bu oyunları "CBC Sport"da yayımlanacaq

Qətərdə keçirilən Futbol üzrə dünya çempionatının son turun oyunları CBC Sport kanalında yayımlanacaq.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə çempionatın yayımlandığı İTV kanalı məlumat yayıb.



"Qətərdə keçirilən Futbol üzrə dünya çempionatında qruplarda təşkil olunan son turun oyunları günün eyni vaxtında başlayır. Ölkə ərazisində bu çempionatın eksklüziv yayım hüququna sahib olan İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti tamaşaçıların bütün oyunları izləməsinə şərait yaratmaq üçün CBC Sport telekanalı ilə razılaşma əldə edib. Razılaşmaya əsasən, yayım hüququnun sublisenziya əsasında verilməsiylə, qrup mərhələsinin son turunun 8 oyunu CBC Sport telekanalında yayımlanacaq",- deyə məlumatda qeyd olunub.



