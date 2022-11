Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XV turun daha bir oyunu keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qarabağ" "Zirə" komandasını qəbul edib. "Azersun Arena"dakı qarşılaşma qolsuz heç-heçə ilə başa çatıb.

Qeyd edək ki, bu, lider olan "köhlən atlar"ın cari mövsümdə ikinci xal itkisi olub.

Bu nəticədən sonra xallarını 41-ə çatdıran Ağdam təmsilçisi ilk pillədədir, 23 xalı olan "qartallar" isə 4-cüdür.

