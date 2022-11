"Hərbi əməliyyatlar heç kəsi narahat etməməlidir" - Ərdoğan

"Biz heç yerə öldürməyə, məhv etməyə getməmişik, getməyəcəyik".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan ölkə hökumətinin toplantısında deyib.

"Biz yaşamaq, qurmaq üçün varıq. Bölgəmizdə yaşayan 85 milyon vətəndaşımız, on milyonlarla bacı-qardaşımız bu həqiqətin şahididir. Türkiyənin təhlükəsizlik və sülh hərbi əməliyyatları heç kəsi narahat etməməlidir. Çünki bu ölkənin tarixində qəddarlıq yoxdur. Bu ölkənin tarixində ancaq ədalət, mərhəmət və birgəyaşayış var. Üstümüzə gətirilən terrorçuların, onları üzərimizə açdığı topu şəhidimizin bir dırnağına dəyişmərik. Hər bir şəhidimiz qəzəbimizi yüksəldən, əzmimizi gücləndirən bir yaradır. Bu millətin qanını tökə bilərsiniz, amma bu xalqın müstəqilliyinə, gələcəyinə heç kimin toxunmağa gücü və gücü çatmır. Terrorçuları gözləyən acı taledən onları çox güvəndikləri terrorçu baronlar da xilas edə bilməyəcək", - deyə Prezident çıxışında vurğulayıb.

