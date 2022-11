G qrupunun II turunda İsveçrə Braziliya ilə qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş Braziliya millisinin qələbəsi ilə bitib -1:0. Bununla da "sambaçılar" dünya çempionatında 1/8 finala vəsiqəni təmin edib.

Xallarını 6-ya çatdıran Braziliya yığması qrup lideri kimi pley-offa adlayıb.

