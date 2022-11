Zakir Qaralovun qohumu işdən çıxarıldı - FOTO

Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının direktoru işdən çıxarılıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının direktoru Mehriban Qaralova bu gün vəzifəsindən çıxarılıb.

TƏBİB-in İctimaiyyətlə əlaqələr və tədbirlərin təşkili şöbəsinin müdiri Zamirə Ədilova faktı təsdiqləyib.

Qeyd edək ki, Mehriban Qaralova sabiq Baş prokuror Zakir Qaralovun əmisi qızıdır.

Xatırladaq ki, Mehriban Qaralovanın 2021-ci ildə Vətən müharibəsi şəhidlərinin Anım günündə qırmızı paltar geyinməsi müzakirələrə səbəb olmuşdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.