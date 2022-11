Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfirliyində olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyi məlumat yayıb.

Amerika Birləşmiş Ştatlarında səfərdə olan Müdafiə nazirinin birinci müavini – Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti bu gün Səfirliyimizi ziyarət etmişdir",- deyə məlumatda qeyd olunub.

