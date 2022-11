Ukraynada fevralın 24-dən indiyədək 6 500 yaxın dinc sakin ölüb, 10 300 nəfərdən çox insan yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığının (OHCHR) təşkilatın saytındakı hesabatında deyilir.

Belə ki, fevralın 24-dən noyabrın 27-dək Ukraynada 17 023 mülki itki qeydə alınıb: 6 655 nəfər ölüb, 10 368 nəfər xəsarət alıb.

