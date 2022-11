Havayda Mauna Loa vulkanı püskürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun lavası dağın zirvəsindən kənara çıxmayıb.

Məlumata görə, vulkan yamaclarda yerləşən yaşayış məntəqələrini təhdid etməyib.

Qeyd edək ki, Mauna Loa dəniz səviyyəsindən 4169 metr yüksəklikdə olan aktiv vulkanıdır. Sonuncu böyük vulkan püskürməsi 1950-ci ildə baş verib. Daha kiçik miqyaslı aktivlik isə 1980-ci illərin əvvəllərinə qədər demək olar ki, hər on ildə qeydə alınıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.