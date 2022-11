Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında XV turunda "Qarabağ" "Zirə" ilə qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Azersun Arena"dakı qarşılaşma qolsuz heç-heçə ilə başa çatıb.

Matçın irəliləyən dəqiqələrində "köhlən atlar"ın qapıçısının səhvi diqqət çəkib. Belə ki, o, 50-ci dəqiqədə komanda yoldaşına topu düzgün ötürə bilməyib. Nəticədə "Zirə"nin oyunçusu Rəhim Sadıqov rəqibin qapısında təhlükəli vəziyyət yaradıb. Şahrduddinin ayıqlığı ilə top rəqib qapısından keçə bilməyib.

