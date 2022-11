Kadırovun 20 yaşlı müdir qızına medal verildi - FOTO

Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadırovun qızı, Qroznı bələdiyyəsinin məktəbəqədər təhsil şöbəsinin müdiri, 20 yaşlı Xədicət Kadırova təltif edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, Çeçenistanın ən yüksək dövlət mükafatı olan "Axmat Kadırov" ordeni ilə təltif edilib.

Qeyd edək ki, Kadırov Çeçenistanın 3-cü dövlət başçısıdır. Onun Mədni adlı xanımından 12 övladı var. Onlardan ikisi övladlığa götürülüb. İlk övladı qızdır, 24 yaşı var. Ən sonuncu oğlunun isə 6 yaşı var. Həmçinin dövlət başçısının həyat yoldaşı "qəhrəman ana" adını alıb.

