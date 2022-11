"Əlbəttə məsələnin hüquqi tərəfinin dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac var. Ancaq fikrimcə, Naxçıvanın muxtar statusunun ləğvinə ehtiyac var".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusunun dəyişdiriləcəyi barədə yayılan məlumatlara münasibət bildirərkən deyib:

"Bu yalnız, Naxçıvanda baş verən qanunsuzluqlar, korrupsiyanın geniş miqyas alması və İranla şübhəli əlaqələrlə bağlı deyil. Naxçıvanın birbaşa Bakıya tabe etdirilməsi və statusunun ləğvi Qarabağ məsələsində əlimizi gücləndirəcək. Dövlət başçısı İlham Əliyev İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra beynəlxalq aləmə və ermənilərə dəfələrlə mesaj göndərib ki, bölgənin heç bir statusu olmayacaq. Buna istinad edərək Azərbaycanın digər heç bir ərazisinin də fərqli statusu olmamalıdır ki, beynəlxalq aləm və ermənilər Naxçıvanın muxtar statusunu bəhanə edib bizdən Qarabağ üçün də eynisini tələb edə bilməsinlər", - deyə o qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.