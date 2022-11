Misirin Nil çayı sahillərində qazıntı işləri aparan arxeoloqlar tapıntı ilə üzləşiblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, arxeoloqlar 2500 il əvvələ aid olan məzarları qazıblar. Məzardakı qalıqları araşdıran elm adamları, məzarların çoxunda “qızıl dil” tapıblar. Arxeoloqlar bu vəziyyəti görəndə sevinc yaşayıblar. Mumiyaların ağızlarındakı “qızıl dil”in xarici görünüşünü itirməməsi diqqət çəkib.

