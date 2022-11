Şəhid məzunun xatirəsi ehtiramla anıldı - FOTOLAR

Bu gün Lənkəran Dövlət Universitetinin şəhid məzunu, baş leytenant Vüsal Kazımovun anım günüdür.

Metbuat.az xəbər verir ki, iki il öncə Şuşa uğrunda döyüşlərdə qəhrəmanlıqla şəhid olan Vüsal Kazımovun ruhuna ehtiram əlaməti olaraq bu gün Lənkəran Dövlət Universitetinin rektoru, professor Natiq İbrahimov başda olmaqla universitetin kollektivi şəhidin məzarını ziyarət edərək önünə təzə-tər qərənfillər düzüblər.

Məzarı önündə şəhid baş leytenant Vüsal Kazımovun 44 günlük Vətən müharibəsində göstərdiyi şücaətdən, döyüş yolundan, xatirəsinin əbədiləşdirilməsi istiqamətində görülən işlərdən söz açılıb, ruhuna dualar oxunub.

Qeyd edək ki, Vüsal Kazımov LDU-nun sosial məsələlər üzrə prorektoru, filologiya elmləri doktoru Kamran Kazımovun oğludur.

Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi uğrunda gedən döyüş əməliyyatlarında iştirak edərək igidlik və mərdlik göstərmiş, hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirərək şəhid olmuş Vüsal Kamran oğlu Kazımov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamlarına əsasən ölümündən sonra 3-cü dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni, "Vətən uğrunda", "Xocavəndin azad olunmasına görə”, "Füzulinin azad olunmasına görə", "İgidliyə görə" medalları ilə təltif edilib.

Vüsal Kazımov Vətən müharibəsinə yollananda yeni doğulan Aynurun indi 2 yaşı var, böyük qızı Nuray isə 8 yaşındadır...

Allah rəhmət eləsin!

