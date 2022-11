“Siyasi partiyalar haqqında" yeni qanun qəbul edildi

“Siyasi partiyalar haqqında" yeni qanun layihəsi I oxunuşda qəbul edilib

Metbuat.az xəbər verir ki, Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında "Siyasi partiyalar haqqında" yeni qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul edilib.

Layihəni Milli Məclis sədrinin müavini, parlamentin İctimai birliklər və dini qurumlar komitəsinin sədri Fəzail İbrahimli təqdim edib.

Qanun layihəsi 6 fəsil, 30 maddədən ibarətdir.

Daha sonra yeni qanun layihəsi ilə bağlı deputatlar təklif və fikirlərini səsləndiriblər.

Müzakirələrdən sonra yeni qanun layihəsi səsverməyə çıxarılaraq I oxunuşda qəbul olunub.

Qeyd edək ki, “Siyasi partiyalar haqqında” mövcud qanun 1992-ci ildə qəbul edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.