Kantri musiqinin tanınmış simalarından amerikalı Ceyk Flint vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi yuxuda həyatını itirib. Məlumata görə, sənətçi iki gün əvvəl əvvəl təmtəraqlı toyla evlənmişdi.

Qeyd edək ki, 37 yaşlı sənətçi illərdir meneceri olan qadınla ailə qurmuşdu.

Ceyk Flint sənətə əvvəlcə mahnı sözlərini yazmaqla başlayıb. Daha sonra o ifaçı olub.

