Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun qardaşı, Naxçıvan MR prokurorunun müavini Məhərrəm Talıbovun saxlanılması barədə xəbərlər əsassızdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya hüquq mühafizə orqanlarından bildirilib.

Qeyd edək ki, bu gün bəzi media orqanları tərəfindən M.Talıbovun saxlanılması barədə məlumatlar yayılıb.

