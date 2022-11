Qətərdə keçirilən futbol üzrə dünya çempionatında B qrupunun III turunda İranla ABŞ qarşılaşıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, oyununun keçirildiyi “El Tumama” stadionunun tribunasında Azərbaycan bayrağı asılıb.

Bayrağın üzərində isə "O tayı da, bu tayı da" yazılıb.

Qeyd edək ki, ABŞ 1-0 hesabı ilə qalib gələrək qrupdan çıxıb. İran isə qrupda qalıb.

