Xəbər verdiyimiz kimi, DÇ-2022-də İran millisi ABŞ-la qarşılaşıb. Matç amerikalıların 1:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Al Tumama" stadionunda diqqətçəkən məqamlardan biri də Azərbaycan bayrağının olmasıdır.

Üzərində "O tayı da, bu tayı da" yazılan üçrəngli bayrağımız stadionda yer alıb.

