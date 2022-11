Rusiya İstintaq Komitəsi 45 yaşlı Kalininqrad sakininə qarşı cinayət işi açıb.

Metbuat.az Rusiya mediasına istinadla xəbər verir ki, buna səbəb həmin şəxsin "Əbədi məşəl"də kolbasa bişirməyi olub.

1945-ci ilin aprelində Kenisberq qalasına hücum zamanı həlak olan 1200 mühafizəçinin xatirəsinə həsr olunmuş memorial kompleksdə bu hərəkəti edən şəxs saxlanılıb.

