Sabiq nazirlərin 20 il əvvəlki fotosu YAYILDI

Keçmiş xarici işlər naziri Vilayət Quliyev 20 il əvvəl azərbaycanlı nazirlərlə bir arada çəkilmiş fotosunu feysbuk hesabında paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2002-ci ildə çəkilən fotoda sabiq nazirlər – DİN rəhbəri Ramil Usubov, milli təhlükəsizlik naziri Namiq Abbasov, eks-baş prokuroru Zakir Qaralov və Vilayət Quliyev yer alıb.

Vilayət Quliyev fotoya "Keçmiş günlərdən (2002). Aradan 20 il keçib. Əsas odur ki, hamı sağdır…",- ifadələrini yazıb.

Qeyd edək ki, V. Quliyev 1999-2004-cü illərdə xarici işlər naziri olub. DİN rəhbəri Ramil Usubov Azərbaycanın 7-ci daxili işlər naziri (1994–2019), Naxçıvan Muxtar Respublikasının daxili işlər naziri (1987–1989, 1993–1994) vəzifələrində çalışıb. Namiq Abbasov Azərbaycanın sabiq Milli Təhlükəsizlik naziri (1995–2004) olub. Zakir Qaralov 25 aprel 2000-ci ildən 1 may 2020-ci ilədək Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru olub.

