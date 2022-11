Dünya çempionatının qrup mərhələsində İran millisinin ABŞ-a məğlub olması islam ölkəsində məmuniyyətlə qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, oyun başa çatandan sonra insanlar küçələrə axışaraq, millinin məğlubiyyətini sevinclə qeyd ediblər. Sakinlər İran hakimiyyəti əleyhinə şüarlar da səsləndiriblər.

Qeyd edək ki, ABŞ 1-0 hesabı ilə qalib gələrək qrupdan çıxıb. İran isə qrupda qalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.