Bayden ABŞ-ın İranı məğlub etməsini belə qeyd etdi - VİDEO

Prezident Co Bayden ABŞ və İran milliləri arasında keçirilən qarşılaşmanın final fitindən sonra kürsüyə çıxaraq sevincini nümayiş etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Miçiqan ştatında səfərdə olan Bayden oyun bitəndən sonra qarşılaşmanın hesabı barədə “Ağ ev”dəki köməkçisindən telefonla məlumat alıb. Oyunun 1-0 hesabı ilə yekunlaşdığını dəqiqləşdirəndən sonra Bayden kürsüyə çıxaraq deyib:

“Salam. Salam. ABŞ İranı 1-0 məğlub etdi.ABŞ 1, İran 0.Oyun bitdi. Hey, hey, hey. Bu böyük oyun idi. Bacara biləcəklərini demişdim və bacardılar”.

