Mirzoyan da Polşaya getdi

Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan bu gün Polşaya gedəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Sputnik Armenia" məlumat yayıb.

XİN rəhbərinin 30 noyabr – 2 dekabr tarixlərində Polşanın Lodz şəhərində ATƏT-in Nazirlər Şurasının 29-cu iclasında iştirak etmək üçün işgüzar səfərdə olacağı vurğulanıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının (ATƏT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 29-cu iclasında iştirak etmək məqsədilə Polşa Respublikasına işgüzar səfərə yola düşüb.

