​ABŞ “Vaqner”i terror qruplaşması kimi tanıya bilər.

ABŞ “Vaqner” qruplaşmasını terror qruplaşması kimi tanıya bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Bloomberg” məlumat yayıb. Bildirilir ki, məsələ ilə bağlı “Ağ ev”rəsmiləri müzakirələr aparır. Yekun qərar isə hələlik verilməyib. Məlumata görə, bəzi dairələr ABŞ-dan Rusiyanı terroru dəstəkləyən ölkə kimi tanımasını tələb edir. ABŞ isə bunu rədd edir. ABŞ adminstrasiyası həmin dairələrin etirazını sakitləşdirmək üçün “Vaqner”i terror qruplaşması kimi tanıya bilər.

Qeyd edilir ki, bu həmlə “Vaqner”in dünya miqyasındakı fəaliyyətinə pis təsir edə bilər. Qeyd edək ki, Rusiya “Vaqner” ilə rəsmi əlaqəsinin olduğunu rədd edir.

