"Anti-Türkiyə filminin Bakıda nümayişi yolverilməzdir" - Politoloqdan SƏRT AÇIQLAMA

Bakı kinoteatrları Türkiyəyə qarşı çəkilmiş "Odda - İki bacı" ("Sisters apart") filmini nümayiş etdirməkdən imtina edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, anti-Türkiyə mövzusunda lentə alınmış film ölkəmizdə narazılığa səbəb olub. Bu səbəbdən də kinoteatrlar filmin nümayişindən birmənalı şəkildə imtina edib. Lakin buna baxmayaraq Almaniyanın Bakıdakı səfirliyi və Aİ-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyi filmi gələn həftə "Landmark"da nümayiş etdimək niyyətindədir. Bununla bağlı səfirlik sosial şəbəkədə elan yayıb.

Politoloq Zaur Məmmədov deyir ki, PKK terrorçusunu qəhramana çevirən "Odda - iki bacı" filmi ilə ilk baxışdan qeyri -siyasi mövzular vasitəsilə məqsədyönlü şəkildə siyasi təbliğatlar aparılmasına cəhd edilir.

"Bu kimi təbliğatlar dünyanın hər yerində tez -tez baş verir. Beyin mərkəzləri kütlələri müəyyən dövlətlərin, ayrı-ayrı qrupların obyektinə çevirmək üçün son zamanlar daha çox "mədəni tədbirlərdən" istifadə edirlər. Bu təbliğat vasitələrindən biri də - filmlərdir. Məsələn, bu yaxınlarda Almaniya səfirliyi tərəfindən - "Odda- iki bacı" filminin Bakıda nümayişi nəzərdə tutulub. Kürd terrorçuluğu haqqında çəkilən bu filmin göstərilməsi, Azərbaycanla qardaşlıq münasibətlərində olan ölkəyə qarşı hörmətsizlikdir. Belə bir filmin Bakıda hansı məkanda olursa-olsun nümayişi yolverilməzdir"- deyə Z. Məmmədov qeyd edib.

Məlumat üçün bildirək ki, artıq yerli sosial şəbəkə seqmentində də filmin nümayişi ilə bağlı etirazlar başlayıb. İzləyicilər şərhlərində belə bir filmin nümayiş edilməsinin iki qardaş ölkə arasında olan münasibətlərə pis örnək olacağı qənaətinə gəliblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.