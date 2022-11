Ruslar Donetsk cəbhəsində ağır itkilər verir - Zelenski

Rusiya ordusu Donetsk cəbhəsində çətinliklərlə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiya ordusu Donetsk cəbhəsində ağır itkilər verir. Prezidentin sözlərinə görə, ruslar xüsusilə Donetsk cəbhəsində irəliləməyə çalışır. Lakin Ukrayna ordusu rus qüvvələrin irəliləməsinə imkan vermir.

Rusiya ordusu Luqansk cəbhəsindəki mövqelərini qorumağa çalışır deyən Zelenski bildirib ki, rus qüvvələr Xarkov cəbhəsində və Ukraynanın cənubunda isə irəliləməyə çalışır.

