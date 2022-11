Çinin keçmiş prezidenti Tszyan Tszemin 96 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun ölümünə orqan çatışmazlığının səbəb olduğu bildirilir.

Qeyd edək ki, T.Tszemin 1926-cı ildə anadan olub. O, 1993-2003-cü illərdə Çinin lideri olub.

